8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NEXT GENERATION MATCH¤Ç¡¢U-18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ò»Ø´ø¤·¤¿ÃæÂ¼Ãé´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£J¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Á¡¼¥à(U-18)¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿U-18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¡£FWµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)¤Î¥´¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢4-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÃæÂ¼´ÆÆÄ¡£