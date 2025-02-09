ÇÐÍ¥¤Î¿¹¼·ºÚ¡Ê23¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥­¥¹1ST KISS¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥í¥ó¥°¿·Á¯¡ª¡×¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¿¹¼·ºÚ¿¹¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤Î¿¹¤«¤é°õ¾Ý¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥­¥¹1ST KISS¡ÙËÜÆü¸ø³«!! À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¡¢¿¹¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹