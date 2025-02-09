¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£¾ÏÂ¤¤ÎºÊ¡¦¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤¬´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤«¤éÌó2¤«·î¤Ö¤ê¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤«¤é°ì»þÂà±¡¤·Ìó2¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÉã¤¬²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉã¿Æ¤¬°ì»þÅª¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡¢¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²ð¸îÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤ò¥ê