¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê9Æü¡¢µÜºê¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬Âè2¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Î9Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌó70µå¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¡¢ÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ÎÅêµå¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤Ë¤Ï¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤ëºÝ¡¢»Ø¤Î¤«¤«¤ê¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀèÈ¯¤ò¤ä¤ëÃæ¤Ç100µåÅê¤²¤¿¤é80µå¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¡ÊÎÉ¤¤