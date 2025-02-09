¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î»Ø´ø´±¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤Ï¡¢FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¥É¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥ºÀï¤ÇDF¥Ù¥ó¡¦¥Á¥ë¥¦¥§¥ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£2020Ç¯²Æ¤Ë²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é°é¤Ã¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤òÎ¥¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¥ë¥¦¥§¥ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï107»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½øÎó¤òÂç¤­¤¯Íî¤È¤·¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤¬·ã¸º¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î1»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª