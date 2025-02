【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■MVはMAN WITH A MISSIONのストレートで勢いのあるダイナミックな演奏シーンとグルーヴを捉えた作品 2月9日にバンド結成15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONが、新曲「REACHING FOR THE SKY」のMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 「REACHING FOR THE SKY」は3月12日に発売が予定されている約3年ぶりの新譜『XV e.p.』(フィフティーンイーピ