¡ÖÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£³¡×¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¡ËÉÜÃæ¤ÎÄ¹¤¤Ä¾Àþ¤Ç¼«Ëý¤Î¹ëµÓ¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡£ÄêÇ¯°úÂà¤Þ¤Ç£±¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿²ÏÆâ»Õ¤ËºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÆâ¤«¤é¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Á¥¿¥ó¤¬Æ¨¤²¤ëÅ¸³«¡£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°È¾å¤È¤Î¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸åÊý¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¹½¤¨¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç³°¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤¿¤á¹þ¤ó¤ÀËöµÓ¤ò°ìµ¤¤Ë²ò¤­Êü¤Ä¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¼óº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±