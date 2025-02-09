¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiLiFE!¡×¤ÎÆáÍö¡Ê¤Ê¤é¡Ë¤Î¤É¤«¡Ê19¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Ì¿¿½¸¡ÖËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×È¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¿¿²Æ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç»£±Æ¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤äÌµ¼Ùµ¤¤ËÍ·¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿¡£½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò½é¤á¤Æ1Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö