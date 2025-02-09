2023Ç¯7·î¡¢»¥ËÚ»Ô¡¦¥¹¥¹¥­¥Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢Æ¬Éô¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Æ»Ò3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»¦¿Í¤Û¤¦½õ¤ä»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¡¦ÅÄÂ¼½¤Èï¹ð¡Ê61¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬¡¢1·î14Æü¤«¤é»¥ËÚÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·¼Ì¿¿¡Û¼ê¾û¥»¥Ã¥È¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¡Ä»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¹¥¹¥­¥Î¤Î¥Û¥Æ¥ë202¹æ¼¼¤Î¸½¾õ1·î29Æü¡¢30Æü¤Î¸øÈ½¤Ë¤Ï¡¢»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¡¦ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤â¾Ú¿Í