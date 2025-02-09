2024Ç¯1·î1Æü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¡¢°ì»þ¤Ï¾®³Ø¹»¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀªÅÐ·òÍº¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿¸¹¤µ¤ó¤È¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ú¥²¥ó¥¿¥±¡Û¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£3·î¤Ë¼·Èø»Ô¤È¼î½§»Ô¡¢¶âÂô»Ô¤Î·×5¥«½ê¤Ç2¿Í¼Çµï¤Î½ä¶È¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀªÅÐ·òÍº¤µ¤ó¡£¤Û¤é¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¡ªÀªÅÐ¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯1·î25Æü¡¢¼·Èø»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£½êÂ°¤Ï¥Þ¥»¥­·ÝÇ½¼Ò¤Ç¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤óµÓËÜ