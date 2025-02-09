¥¨¥³¤Ë¸·¤·¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤ËÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ëÆüËÜ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¡ÖGT-R¥Ë¥¹¥â¡×¤¬ºÇ¹â½ÐÎÏ600ÇÏÎÏ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹IS500¡×¤¬481ÇÏÎÏ¡¢¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¤¬387ÇÏÎÏ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢GT-R¤ÏV·¿6µ¤Åû3799cc¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹IS500¤ÏV·¿8µ¤Åû4968cc¤À¡£ÅöÁ³¡¢Ç³Èñ¤Ï°­¤¤¡£²¤ÊÆ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤³