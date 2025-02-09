¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤ÎÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¤Ï9Æü¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï52ºÐ¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬1Æü¤ÎTVhÇÕ¡Ê»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢¹ñÆâ¼çÍ×Âç²ñ¤Ç2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ138¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢2²óÌÜ¤â127¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×250¡¦8ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤éWÇÕ±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÉÔºß¤â¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¡¢WÇÕ»¥ËÚÂç²ñ