2·î9Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦Åìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡ÊG3¡¦4ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦²ÏÆâÍÎ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ4¡¦Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×¡Ë¡¢3Ãå¤Ë16ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Á¥¿¥ó¡Ê²´8¡¦·ªÅì¡¦ËÜÅÄÍ¥¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:32.6¡ÊÎÉ¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡ÊÌÆ5¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£¡Ú¥­¥ã¥Ô¥¿¥ëS¡Û¥Õ¥é¥ó