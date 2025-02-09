2·î9Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿8R¡¦4ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1300m¡Ë¤Ï¡¢ÉðË­µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥ó¥·¡¼¥ë¡Ê¤»¤ó4¡¦·ªÅì¡¦¾®ºê·û¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Þº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Î¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¡ÊÌÆ5¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥â¥ó¥É¥×¥ê¥å¡¼¥à¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦¿åÌîµ®¹­¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:18.6¡ÊÎÉ¡Ë¡£¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ5R¡Û¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»º¶ð ¥á¥é¥ó¥¸¥§¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¥¢¥ó¥·¡¼¥ë¤Ç²÷¾¡ÉðË­µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥ó¥·¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¡¢Æ±µ³¼ê¤Ïµ³¾è