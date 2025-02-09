´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO¡Ù¤¬¡¢CS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤­¤ç¤¦9Æü¸á¸å8»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×ÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ÎÍÍ»Ò¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÎÅ¨Ìò¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ó¥¦¥©¥ó¤ä¡¢ÂÐ¾ÝÅª¤ÊÌòÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¡Ù¤Î¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¥¯¡¦¥¦¥óÌò¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¡£2024Ç¯¤Î