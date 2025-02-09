¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½÷»ù¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Ç¡¢8ºÐ¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤ËÂÐ¤·À­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê34¡Ë¤¬6Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁêÌÏ¸¶½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£½÷»ù¤ÏºòÇ¯9·î¡¢Éã¿Æ¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤¿µ¢¤ê¡¢Ï©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶õ¤­²È¤ÎÉßÃÏ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ÆÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì