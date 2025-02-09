¥È¥é¥ó¥×»á¤¬»ØÌ¾¤·¤¿FBI¡Ê¡áÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ë¤ÎÄ¹´±¸õÊä¤¬¡¢¿Æ¥í¥·¥¢¤Î±Ç²è²ñ¼Ò¤«¤é¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ­ÎÏ»æ¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×»á¤¬»ØÌ¾¡¦FBIÄ¹´±¸õÊä8ÆüÉÕ¤±¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢FBI¤ÎÄ¹´±¸õÊä¤Î¥«¥·¥å¡¦¥Ñ¥Æ¥ë»á¤¬2024Ç¯¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î½Ð±éÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è²ñ¼Ò¤«¤é2Ëü5000¥É¥ë¡Ê¡áÌó380Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ±¼çÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÇÓ½ü¤ò´ë¤Æ¤ë±¢ËÅ¤Îµ¾À·¼Ô¡×¤È