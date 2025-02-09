ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤Ë´Ø¤·¡¢¹ç°Õ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÃ±¤Ê¤ëÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï9Æü¡¢NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢½é¤á¤Æ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁêÀ­¤Ï¹ç¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÇã¤ï¤ì