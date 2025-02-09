¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡Ê9Æü¡¢µÜºê¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤òÁí³ç¤·¤¿¡£6Æü¤«¤é¤Îº£¥¯¡¼¥ë4Æü´Ö¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ê´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢µÜºê¤â´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡ÖµÜºê¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ë´¨ÇÈ¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¤ä¤Ã¤È¡Ê11Æü¤«¤é¤Î¡Ë¼¡¥¯¡¼¥ë¤«¤éÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿±«¹ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£¥¯¡¼¥ë¤âÏ¢Æü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢Åê¼ê¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤À¡£¹ÃÈåÂóÌé¤¬È´¤±¤¿ÀµÊá¼ê