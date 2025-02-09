¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¶¸¶Çî»á¡Ê54¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£ºòÇ¯M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×µÈËÜÂç¤È¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤«¤éÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¡£2¿Í¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÏÂ¾¹ñ¤Ç¹çË¡¤È