¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¶âÍ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È ¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¶âÍ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬9Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÊ¬Åì¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø5¡¢6Ç¯À¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶ä¹Ô°÷¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬·×²èÅª¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤ëÊýË¡¤äÊÝ¸±¤ÎÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¶âÍ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È ¢¡»²²Ã¤·