´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ä¼ÖÎ¾¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¸Å¤¤Ä®ÊÂ¡×¤Ë¶á¤¤»Ô±Ä¿ÀÌÀÃó¼Ö¾ì¤ËÄÌ¤¸¤ëÆ»Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¶è´Ö¤ò°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ëµ¬À©¤¹¤ë»î¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡£¸½¾ì¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢µ¬À©¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë»þ´ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤ÏºòÇ¯£¶·î£±£µÆü¤«¤é£··î£±£µÆü¤Þ¤Ç¡¢¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤Î¼þÊÕ¤ò°ÂÁ´¤ËÊâ¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¿ÀÌÀÃó¼Ö¾ì¤Ç´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÎÍøÍÑ¤òÉÔ²Ä¤È¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±Ãó¼Ö¾ì¶á¤¯¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÃæ¶¶¡×¤Î