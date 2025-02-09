¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/09¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaespa¥«¥ê¥Ê¡¢Èþ¸ª¥é¥¤¥óÈäÏª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥³¡¼¥Ç¢¡¥«¥ê¥Ê¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õ¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«