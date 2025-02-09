Hussam al-MasriNidal al-MughrabiEmily Rose[¥¬¥¶/¥¨¥ë¥µ¥ì¥à/¥«¥¤¥í £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï£¸Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á£³¿Í¤ò¿·¤¿¤Ë²òÊü¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤â¼ý´Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í£±£¸£³¿Í¤Î¼áÊü¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¿Í¼Á£³¿Í¤ÏÁé¤»ºÙ¤ê¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤Î²¼¤ÇÀè¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿£±£¸¿Í¤è¤ê¾õÂÖ¤¬°­¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢¼å