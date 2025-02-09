¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖCHINTAI presents ¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¡È¶ÚÆùÎ±³Ø¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£2006Ç¯¤È08Ç¯¤Ë¡È¶ÚÆùÎ±³Ø¡É¤È¤·¤ÆÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤­¤ó¤Ë·¯¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤«¤é¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ±³Ø¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÎÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¡ÊµÈËÜ¤Î¡ËÍÜÀ®½êÆþ¤ëÁ°¡×¤È