¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢5¼ï¤ÎÆ¦²Û»Ò¤ÈÍÈ¤²¤¢¤é¤ì¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¡Ö56gÆ¦¤¸¤Þ¤ó¡×¤ò2025Ç¯2·î11Æü(²Ð)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö56gÆ¦¤¸¤Þ¤ó¡×  ÆâÍÆÎÌ¡§56gÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î11Æü(²Ð)Á´¹ñÈ¯ÇäÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¾ÞÌ£´ü¸Â¡§5¥«·î ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢5¼ï¤ÎÆ¦²Û»Ò¤ÈÍÈ¤²¤¢¤é¤ì¤ò¥ß