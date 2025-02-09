¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ï8Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ç2ÆüÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¡Ë¤Î4Âç²ñÏ¢Â³5²óÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2026Ç¯2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÀÚÉä³ÍÆÀ¤ÏÁ´¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÀª¤Ç½é¤á¤Æ¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤é¤Ð¡¢É¹¾å¤Î¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¶¥µ»¿ÍÀ¸35Ç¯´Ö¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ï¡ÄÆüËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÆ±20°Ì¡Ë¤Ë6¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò6¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï9Æü¤ÎÃæ¹ñ¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Î·ë²Ì¤Ë¤«¤«