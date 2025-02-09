Âç¹¾¹á¿¥¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×½Ð±é¤òÊó¹ð¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¡£¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤Þ¤Ç¡È¥´¥ë¥Õ¥í¥¹¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¶á¶·¤ò¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óCHECK¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤ÎÂç¹¾¹á¿¥¤Ï¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÍ½¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Âç¹¾¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¡Ä¡ª¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢15Æü¸á¸å5»þ¤«¤é