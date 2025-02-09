¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë °¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¡ß¥á～¥Æ¥ì¥Þ¥é¥½¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹2025¡×¤Ï¡¢¥â¥ê¥³¥í¥Ñー¥¯¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÉáÃÊ¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤è¤½3000¿Í¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»²²Ã¤·¡¢10¥­¥í¡¢20¥­¥í¡¢30¥­¥í¤Î¥³ー¥¹¤ò1¿Í¤ÇÁö¤ë¼ïÌÜ¤Î¤Û¤«¡¢4¿Í¤¬¥Áー¥à¤ÇÁö¤ë¡Ö20¥­¥í¥ê¥ì&#125