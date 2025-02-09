YouTuber¤Î¤³¡¼¤¯¤ó¤Ï2·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ÎÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Øº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¤³¡¼¤¯¤ó¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡Û¡Ö¥á¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×2Æü¡¢ºÊ¤Î¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤³¤Ê¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¡¼¤¯¤ó¡£Æ°²è¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤Î3Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ê