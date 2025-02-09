¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ ¥«¥ë¥«¥ëÃÄ¡Ù¤ÎËÜÀ­¡ª¡© ¤¬¤ï¤«¤ë¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ä¡ä¡ä¿·µì¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë1977Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¾¯Ç¯¤È¥é¥¹¥«¥ë¤¬°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿°ìÇ¯´Ö¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¡¢¥é¥¹¥«¥ë¤Î°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤¬¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÊüÁ÷¤«¤é¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤¿¤Ã¤¿º£¤âÂ¿¤¯¤Î