ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î´ÙË×»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¡¢¤­¤ç¤¦9Æü¤Ç13ÆüÌÜ¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ï´ÙË×¤·¤¿·ê¤Ç¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÁÜº÷ÆâÍÆ¤äÈÏ°Ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àè·î¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ç±¿Å¾ÀÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤Î°ÂÈÝ¤Ï¤¤¤Þ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºë¶Ì¸©¤Ï¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤ÎÇÀ¶ÈÍÑ¿åÏ©¤òÅ±µî¤·¤¿¤Û¤«¡¢µß