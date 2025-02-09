ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸©Æ»¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤Ï£¹ÆüÄ«¡¢°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£·£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤Î½Åµ¡¤Ç¤ÎÁÜº÷¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢Ìó£³£°Ê¬¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊøÍî¤Ë¤è¤ëÆó¼¡Èï³²¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºî¶È¤Ï¸áÁ°£·»þÈ¾º¢¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¾ÃËÉÂâ°÷Ìó£²£°¿Í¤¬½Åµ¡¤Ç¤¬¤ì¤­¤äÅÚº½¤ò¤¹¤¯¤¦ÁÜº÷ºî¶È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢±¿Å¾¼ê¤Îµï¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«