¡Ú¥½¥¦¥ë¡áÃçÀî¹â»Ö¡ÛÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï£¹Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¤¬£¸Æü¡¢¹ñËÉ¾Ê¤òË¬¤ì¡¢Æ±¾Ê´´Éô¤ä·³¾­Ê¼¤é¤òÁ°¤Ë±éÀâ¤·¤¿¡£ÆüÊÆ´Ú¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤òÈóÆñ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Ë¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò²ÃÂ®Åª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·×²è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£·×²è¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¸Æü¤ÏÄ«Á¯¿ÍÌ±·³ÁÏ·ú£·£·Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î£²¹ñ´Ö¡¢Â¿¹ñ´Ö¤Î¡Ö³ËÀïÁèÌÏµ¼±é½¬¡×¤ä¡ÖÊÆÆü´Ú·³»ö