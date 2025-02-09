²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!¡×¤Ë½Ð±é¡£±¦ÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤µ¤ó±¦ÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¡Ö´ãâÛÆâÈ¿¾É¡×¤Î¤¿¤á¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!¡×¤Ë´ãÂÓ»Ñ¤Ç½Ð±éÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢±¦ÌÜ¤Ë´ãÂÓ¤òÃå¤±¤¿»Ñ¤ÇÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¡Ö´ãâÛÆâÈ¿¾É¡Ê¤¬¤ó¤±¤ó¤Ê¤¤¤Ï¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢²¼¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÃæ¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤