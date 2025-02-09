9Æü¸áÁ°10»þ59Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¸©ÆîÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¤Ï²¦ÂìÂ¼¤Ç¿ÌÅÙ2¡¢±ö¿¬»Ô¡¦¾å¾¾Ä®¡¦ÆîÌÚÁ¾Ä®¡¦ÌÚÁ¾Ä®¤Ç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´ôÉì¸©¤Ç¤ÏÃæÄÅÀî»Ô¤Ç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¥­¥í¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï3.5¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ìî¸©´íµ¡´ÉÍýÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀµ¸á¸½ºß¡¢¤±¤¬¿Í¤äÈï³²¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£