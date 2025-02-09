¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤È¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼´¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡¢ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤ÎËá¤­Êý¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²»À¼¤äÆ°ºî¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¸À¸ì¤ÎÎÎ°è¤Î¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆü¸þÍ¥Íý»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤·Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÚÀ¼¡ÛÀ¼¤ÎÂç¤­¤µ¡¢Â®¤µ¡¢¹â¤µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¿Í¤ËÏÃ¤¹»þ¤ÎÀ¼¤ÎÂç¤­¤µ¤Ï¡¢¡ÈÂç¡É¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡£¡ÖÊ¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£¤¿¤À¡¢1ÂÐ1¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¹µ¤¨¤á¤ÊÀ¼ÎÌ