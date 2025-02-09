¤Ä¤­¥Þ¥Þ(@tsukimama34)¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ß¥ì¤µ¤ó¡£Ëå¡¦¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Æー¥¸4¤Î»ÒµÜðô¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¼£ÎÅ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°å»Õ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¡¢´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ØÅ¾±¡¤·¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¡£ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌô¤ÎºîÍÑ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¡£ÉÂ±¡¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²ñ¤Ø»ÐËå¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÈÆ®¤Ã¤¿Ëå¤ÎÏÃ¡Ù¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤Ç¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤