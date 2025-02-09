Patricia Zengerle[£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï£·Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÁí³Û¤ª¤è¤½£·£´²¯¥É¥ëÁêÅö¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤ò¾µÇ§¤·¡¢µÄ²ñ¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÌ³¾Ê¤Ï£¶£·²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ëÁêÅö¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¾µÇ§¡£·³¼ûÉÊ¡¢Í¶Æ³¥­¥Ã¥È¡¢¿®´É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¶õÂÐÃÏ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇäµÑ¡Ê£¶²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤â¾µÇ§¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²¼±¡³°¸ò°Ñ°÷²ñ¤Î¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥ß¡¼¥¯¥¹¾¯¿ôÅÞÉ®Æ¬Íý»ö