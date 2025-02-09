¿·¶Ê¡ÖHuman Factory - ÅÅÂ¤¿Í´Ö -¡×¤Ç¡¢2·î7Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿°¤Éô´²¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢·àÃæ¤Ë½Ð±é¤â¤·¤Æ¤¤¤ëPerfume¡£Æ±ºî¤Ï´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Æ¥í¡¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¸µ¿Íµ¤¥­¥ã¥¹¥¿ー¤¬À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÇúÇË¥Æ¥í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È¤Î¸ò¾Ä¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºîÉÊ¤À¡£ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤È¼çÂê²Î¤ÎÀ©ºî¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¶¦¤Ë¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Ð¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¶­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤