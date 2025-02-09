É°»³¤¢¤ê¤¹ É°»³¤¢¤ê¤¹¡Ê17¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¸å´ü Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊÆÅÄ·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤ÆÌ³¤á¤ëÉÂ±¡¤ËÆþ±¡Ãæ¤ÎÁ¾º¬ËãÍø³¨¤ò±é¤¸¤ë¡£É°»³¤Ï¾®³Ø´Û¡Ø¤×¤Ã¤Á¤°¤ß¡Ù¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ø¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËSWIPEDRAMA ¡ØºÇ¼åÌµÇÔ¤ÎÅ¾¹»À¸¡Ù ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÃæÂ¼²ÖÌò¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä«¥É¥é½Ð±é¤Îµ¤»ý¤Á¤ä»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡¢ÌÜ»Ø¤¹½÷Í¥Áü¡¢