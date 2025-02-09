ILLIT(P)&(C) BELIFT LAB Inc. ILLIT(¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È) Japan 1st Digital Single ¡ÆAlmond Chocolate¡Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤¬£¹Æü¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£2·î9Æü¡¢ILLIT(YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA)¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Japan 1st Digital Single ¡ÆAlmond Chocolate¡Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤¬2¼ïÎà¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1Ëç¤Ï½ãÇò¤ÎÇØ·Ê¤ËÀ¶½ã¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë½ã¿è¤Ê»Ñ