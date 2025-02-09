ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬¡Ö³Ë¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤·×²è»ö¶È¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±·³ÁÏ·ú77Ç¯¤Îµ­Ç°Æü¤Î¤­¤Î¤¦¡¢¶âÁí½ñµ­¤¬¹ñËÉ¾Ê¤Ç±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±éÀâ¤Ç¤Ï¡Ö³Ë¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò²ÃÂ®Åª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÏ¢¤Î¿·¤·¤¤·×²è»ö¶È¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö³ËÀïÎÏ¤ò°ìÁØ¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤¯³Î¸Ç¤¿¤ëÊý¿Ë¡×¤òºÆ¤ÓÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·×²è¤ÎÃæ¿È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»