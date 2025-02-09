Âè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç12.2¡ó¡¢11.2¡ó¡¢11.3¡ó¤È¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¤ÇÆó·å»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¿´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëµÛ°úÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤­ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¶»¤â¤È¤«¤éÆó¤ÎÏÓ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤é¤ï¤Ë¡Ä21ºÐ¤ÇÅÁÀâ¤ÎÉ÷Â¯¾î¥Ì¡¼¥É¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¾ïÈ×µ®»Ò¤Î»ÑÅìÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¤Ç¡¢»äÎ©¹â¹»¤Ë¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í