¡Öº¸¤±¤ë¡×¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±¦¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¡¢ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö¡û¡û¤±¤ë¡×¤ÈÁ÷¤ê²¾Ì¾´Þ¤á¤Æ4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Öº¸¤±¤ë¡×¤âÆ±¤¸ÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä¡©Åú¤¨¤Ï¡ÄÅú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¹¤±¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼¡²ó¤Î´Á»ú¥¯¥¤¥º¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¡Ö½÷Ïº²Ö¡×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©ÆÉ¤á¤¿¤é¤¹¤´¤¤¡ª