¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÁÐ»Ò¤ÎµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¡Ê40¡Ë¤È¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÇ¤°Õ¤Ç·Ù»ëÄ£¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÇÅìÌî¤Ï¡ÖFNN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¤µ¤ó¤é¤¬¡¢°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù