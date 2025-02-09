¿Ê²½¤ÎÆü¡Ê11·î24Æü¡Ë¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡ÙX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç5.2Ëü¤¤¤¤¤Í¡ªËü¥Ð¥¹Åê¹Æ¤¬¿ë¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤Ë¡ª¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¿·¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤¹¤ß¤Ã¥³¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤é¡©¡Ù¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡ù¿Ê²½²áÄø¤¬³Ú¤·¤¤¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¿·¥Æ¡¼¥Þ¡Ê¼Ì¿¿21ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä2022Ç¯¤Î¿Ê²½¤ÎÆü¤Ë ¡É¤Ú¤ó¤®¤ó¡©¡É ¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¡¢2023Ç¯¤Ï ¡É¤È¤«¤²¡É ¡¢2024Ç¯¤Ï ¡É¤¨¤Ó¤Õ¤é¤¤¤Î¤·¤Ã¤Ý¡É ¤È3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡ÙX¡ÊµìTwi