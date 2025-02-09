Image: Tada Images / Shutterstock ¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ë¤ÈÍ§¤À¤Á¤È¸¶¤Ã¤Ñ¤Ç»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¤·¤Æ¤¿¤Ã¤±¡Ä¡£¤¿¤È¤¨¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤­¤ë¤Û¤É¹âÀ­Ç½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼Â¤Ïµ¡³£¤ÇËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»þ