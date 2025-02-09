²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¹¥­¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢º£Æü9Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³·Á¡¦Äá²¬»Ô¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£SKE48¤ÎÎëÌÚ°¦ºÚ¤¬3·î¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÂ­¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¥¹¥­¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ØTOUR2024-2025 "A museMentally"¡ÙÁñ¶ä¥¿¥¯¥ÈÄá²¬¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹ðÃÎ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¸½ºß¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅìËÌ¡¦¿®±ÛÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀã¤¬Í½