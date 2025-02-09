2025Ç¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯¡¢ ¡ÉÆÏ¤±²°¡ß²¦ÍÍ¡É ¤Î¥Ð¥¯¥¢¥²¥³¥é¥Ü¤¬ËÖÈ¯¡ªV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥­¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬¡¢5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆËÜÍ½¹ð¤ÈËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅþÃå¡£¿·Ãå¾ðÊó¤ò°ìµóÌÖÍå¤·¤è¤¦¡£¡ù¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤ÉºÇ¿·²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ ¡ÉVS¥·¥ê¡¼¥º¡É Âè31ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëV¥·¥Í